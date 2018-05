Legendide Jackie Stewarti ja Juan Manuel Fangio saavutust korranud Aron: see võit tähendab mulle palju!

Ralf Aron säras eile Euroopa vormel-3 sarjas Pau GP prestiižsel võidusõidul, mille varasemate võitjate hulka kuuluvad vormel-1 legendid Juan Manuel Fangio, Jim Clark ja Jackie Stewart.

"Grand Prix de Pau" nime kandis etapi viimane kolmas võidusõit. Kuna tugeva vihmasaju tõttu jäi sõit poolikuks, anti välja vaid pooled punktid. Seetõttu ei hõivanud Aron punktitabelis esikohta, vaid on hooaja avaetapi järel teine.

Sarja juhib prantslasest kollanokk Sacha Fenstraz, kes kolmandast sõidust punkte ei teeninudki, kuid võitis teise sõidu ja lõpetas avasõidu neljandana. Ralf Aron sai avasõidus teise, järgmises kaheksanda koha.

"Grand Prix de Pau võitmine tähendab mulle palju, eriti seetõttu, et mulle meeldivad tänavaringrajad. Meil oli märjas teises kvalifikatsioonis probleeme, aga tiim oli need järgmiseks päevaks lahendanud. Mu käsutuses oli tõeliselt hea auto," rääkis Aron sarja kodulehele.

"Meie valik kasutada vihmarehve osutus õigeks. Kahju, et ainult pooled punktid jagati. Arvan, et oleksime siit samuti maksimumpunkte väärinud. Aga sellised reeglid juba kord on. Üldiselt olen meie saavutuse üle õnnelik ja uhke."

Esimest hooaega F3 sarjas sõitev Jüri Vips teenis punkte vaid esimesest sõidust, mille lõpetas kümnendana. Kuna tal teine kvalifikatsioon ebaõnnestus, polnud viimases kahes sõidus punktilisa loota.