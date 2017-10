Legendaarne Jaanikese motokompleks pandi müüki

Korduvalt külgkorvide maailmameistrivõistluste etappe võõrustanud Valgamaal asuv Jaanikese motokrossikeskus pandi müüki 320 000 euroga.

1Partner Kinnisvara konsultandi Ainar Haavistu sõnul on kohal potentsiaali: see asub Läti piiri ääres ning lõunanaabritele on motokross üks olulisemaid rahvusspordialasid. Saja kilomeetri raadiuses elab pool miljonit inimest ning keskuse külastusrekord on 29 000 pealtvaatajat päevas, vahendab Äripäev.

Jaanikese motokeskus rajati 1960. aastal. 1980ndatel investeeris Valga Autobaas Tiit Vähi juhtimisel keskusesse ligi 300 000 rubla. Keskuses on harjutanud ja võistelnud kogu Eesti paremik ning keskust on kasutatud ka sõjafilmi "1944" stseenide filmimiseks.