Laupäeval peetakse Kehalas rallikrossi meistrivõistluste kolmas etapp

Toni Reunanen on nimi, mis pani esimesel etapil Eesti krossardiskeene korralikult kihama - kiirus ja sujuvus, mida soomlane Kulbilohu rajal näitas, oli kena pilt vaatamiseks ka täielikule võhikule. Kuigi Reunaneni domineerimist avaetapil keegi ei kõigutanud, siis mehe rajal lendamine tõmbas üles ka eestlaste sõiduhoo. Teisel etapil käis kõige tihedam rebimine aga kahe Eesti mehe vahel - Eero Nõgene ja Ruve Veski, kus finaalis jäi peale Ruve Veski. Juunioridest sõidab kõige tempokamalt aga Eero Nõgese poeg Joosep Ralf Nõgene. Kas Kehalas on aga taas kohal ka Reunanen, see selgub juba laupäeval.

Tagaveolistes uus ajajärk

Kui mitmel eelneval aastal oli Touringcar klassi sünonüümiks Kalmer Vaht ja tema punane Lada, siis sel hooajal on konkurentide tehnikauuendused neid jõujooni muutnud ning Vahtil on tõsine tegu, et isegi finaali kuue parima hulka jõuda. Esimesel etapil pidasid kõige suuremad lahingud maha Margo Soomets ja Rommi Pukk. Teisel etapil oli Margo Soometsal Pukki kõrvalejäämise tõttu natuke rohkem ruumi hingata. Kehalas on aga Pukk tagasi ning iga etapiga koguvad hoogu ka Andrus Karu ja Siim Sündema.

Nelikveolistes käib jaht Õunale

Kuigi Andri Õuna edumaa konkurentide ees on suur, siis ikka ja jälle tuleb rajal olukordi, kus mõni sõiduapsakas annab konkurentidele väg hea võimaluse Õuna positsiooni ründamiseks. Täna seda aga keegi veel ära kasutada ei ole suutnud, aga Kehalas on uus päev, uus etapp ja uued võimalused.

Võistlused algavad kell 10.00. Pileti saab soetada kohapeal 10 € eest (alla 12-aastastele tasuta).