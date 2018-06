Läti rallikrossi tipptegija Reinis Nitišs tuleb Rally Estoniale

Reinis Nitišš: „Sellel hooajal oleme pannud palju rõhku rallidel osalemisele, mis aitab arendada mind kui võidusõitjat. Ja ma olen väga rahul, et saan seda teha ka Shell Helix Rally Estonial, mis on Baltikumi tippvõistlus. Suured tänud Sportland Lätile, nende koostööd tehes saan võimaluse testida ennast väljaspool oma tavalist keskkonda. Lisaks, Rally Estonial osalevad WRC sarja tippsõitjad, kellega on kindlasti ralli ajal põnev suhelda ja kogemusi vahetada. Mine tea, äkki mõni neist soovib proovida ka rallikrossi ühel või kahel etapil, elu on alati täis üllatusi.“

Urmo Aava: „Meie jaoks on Läti rallikrossi staari, Reinis Nitišsi osalemine Shell Helix Rally Estonial väga oluline. Vaatamata väiksele kogemusele rallis, on ta juba praegu näidanud head kiirust. Läti on meie jaoks oluline turg ja usun, et Lätist tuleb palju fänne Reinisele ja Andrisele kaasa elama, kui nad stardivad koos WRC sarja tipptegijatega.

Shell Helix Rally Estonia stardis on kolme WRC meeskonna sõitjad: Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC), Hayden Paddon ja Seb Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) ning Craig Breen ja Scott Martin (Citroen C3 WRC)

Rallipassid ja ametliku kontserdi Nyusha pääsmed on müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes. Kuni juuni lõpuni rallipassid hind 26€, alates 1. juulist 29€.

Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus, Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu Lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on Shell Helix Rally Estonia viimane kiiruskatse.

Shell Helix Rally Estonia 2018, mis toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi teedel on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.