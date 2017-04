Kullas võitis Briti meistrivõistluste etapi, Krestinov kolmas

Pühapäeval toimus Lyngi krossirajal Briti motokrossi meistrivõistluste teine etapp. Väga edukalt läks see Harri Kullasel ja Gert Krestinovil. Kullas teenis MX2 klassis etapivõidu ning Krestinov sai MX1 klassis kolmanda koha.

MX2 klassi kvalifikatsioonis alles kaheksandat ringiaega näidanud Kullas tegi esimeses põhisõidus korraliku stardi ja tõusis avaringiga neljandaks. Kolmandal ringil oli ta juba kolmas ning kaheksandal ringil asus võistlust juhtima.

Teise sõidu stardiga kerkis Kullas kolmandaks ning 11. ringil liidriks. Oma kohta Harri enam käest ei andnud ja talle kuulus võit ka teises sõidus.

Etapi kokkuvõttes teenis Kullas maksimaalse 50 punktiga esikoha. Teise koha sai 44 punktiga Ben Watson ja kolmanda koha 38 punktiga Mel Pocock. Meistrivõistluste üldarvestuses on esikohal 94 punktiga Watson. Kullas on 85 punktiga teine.

MX1 klassis olid rajal nii Kullas kui ka Krestinov. Kvalifikatsioonis näitas Kullas teist ringiaega, Krestinov oli neljas. Avasõidus meie meeste start kõige paremini ei õnnestunud ning avaringilt tulles oli Krestinov üheksas ja Kullas kümnes. Enamus sõidust sõitsidki nad koos ja lõpuks lõpetas Kullas sõidu kuuendana ning Krestinov seitsmendana.

Teises sõidus tegi super stardi Krestinov, kes asus sõitu juhtima. Kullase start aga ebaõnnestus ja ta oli avaringil alles viieteistkümnes. Krestinov tegi senise hooaja parima sõidu ja juhtis algusest lõpuni ning võttis lõpuks esikoha.

Kahe sõidu kokkuvõttes tõusis Krestinov 39 punktiga poodiumi kolmandale astmele. 45 punktiga sai etapivõidu Jake Nicholls, teine oli 44 punktiga Irwin. Kullas sai 28 punktiga kuuenda koha. MX1 klassi juhib peale kahte etappi 95 punktiga Nicholls. Teisel kohal on 82 punktiga Graeme Irwin ning kolmandal kohal 76 punktiga Steven Lenoir. Krestinov on 62 punktiga viiendal kohal. Kullasel on koos 46 punkti.