Kullas võidutses Tihemetsas, meistritiitel Leokile

Harri Kullas (Husqvarna, Pärnu MC) alustas oma võidukat päeva juba kvalifikatsioonis, kui ta edestas paremuselt teise aja teinud Tanel Leoki (Husqvarna, Sõmerpalu MK) kiireimat ringiaega 0,2 sekundiga. Esimese sõidu stardi võitis küll Leoki tiimikaaslane lätlane Matiss Karro, kuid Kullas haaras avaringil peagi liidrikoha ning vaikselt konkurentidega vahet kasvatades võttis lõpuks kindla võidu. Leok tõusis sõidu alguses kohe teisele kohale ja sõitis end turvalise eduga Karro ees teiseks.

Teise sõidu stardi võitis aga avasõidu neljas mees Erki Kahro (KTM, SJT Kahro Racing), kuid Kullas võttis taas avaringil liidrikoha enda valdusse ning kadus peagi konkurentidelt püüdmatusse kaugusse ja võitis ka selle sõidu. Sõidu alguses viiendal kohal olnud Leok tõusis sõidu keskel teisele kohale ja sai ka sellest võidukihutamisest sama koha. Kolmandale kohale heitlesid seejärel Kahro, avasõidu viies Priit Rätsep (Honda, PMC Addinol Honda Racing) ja Karro. Rätsep üritas mitmel ringil Kahrost mööduda, kuid see ei õnnestunud ning hoopis Karro oli see, kes Rätsepast omakorda möödus ja proovis ka peale seda Kahrot kätte saada. See aga ei õnnestunud ja nii kuulus kolmas koht Kahrole.

Kahe sõidu kokkuvõttes võitis seega finaaletapi Kullas (50 punkti), teine oli Leok (44 p) ja kolmas Kahro, kes kogus Karroga võrdselt 38 punkti. Eesti meistriks tuli aga Leok (207 p) Kahro (181 p) ja viiest etapist kolmel osalenud Kullase (150 p) ees.