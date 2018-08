Külgkorvide ja quadide Eesti meistrivõistlused jätkuvad laupäeval Tihemetsas

Kuna tänavune hooaeg on olnud siiani väga põnev, siis on Tihemetsas kohal kõik, kes hooaja kokkuvõttes kõrgemaid kohti ihkavad. Quadidel on võistlemas hiljuti teist aastat järjest Euroopa meistriks tulnud Kevin Saar, eelmisel nädalavahetusel Läti meistritiitli võitnud Priit Järvloo ning tänavusse Eesti rahvuskoondisse koos Saarega kuuluvad Sten Jupaschevski ja Martin Adamson ning teised kiired Eesti, Läti ja Soome sõitjad. Külgkorvidel on samuti kohal kõik meeskonnad, kes eelmisel nädalavahetusel Kegumsis Läti ja Eesti ühisel etapil parimaid kohti jagasid.

Eesti meistrivõistluste arvestuses võistlevad Tihemetsas Quad Open, külgvankrid ning noorte quadide klassid Q Kids, Q 100, Q 200 ja Q Jun. Eesti karikavõistlustel osalevad K/V Veteran, K/V Hobi, Q Hobi, Q Veteran ja Q Naised. Ainsas sooloklassis MX Hobi jagatakse Tihemetsas aga harrastajate TOP200 sarja punkte.

Ühel Eesti huvitavamal ja sõitjate poolt tunnustatumal rajal algab võistluspäev kell 8:15, kui peetakse kvalifikatsioonid ning esimene start antakse peale võistluste avamist kell 11:30.