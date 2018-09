Kulbilohus selgusid Eesti meistrid rallikrossis

Esiveoliste Eesti meister Andre Kurg ja hõbedamees Janno Õis olid selgunud juba eelmise etapi järel, olles kuue etapiga oma edumaa konkurentide ees päris pikaks sõitnud. Kolmandale kohale oli võimalus koguni kuuel sõitjal, aga juba alates esimestest eelsõitudest oli selge, et kui tehnika peab, siis pronksi nimel toimuvad kõige kibedamad lahingud Mihkel Varuli ja Arvo Kase vahel. Nii ka läks. Kui eelsõitudes ja poolfinaalis jäi peale Varul, siis finaalis pidas Kase tehnika paremini ja tulemuseks Õie järel teine koht. Kuna Varul oli aga nii eelsõitude kui poolfinaaliga juba piisavalt punkte kogunud, siis üldarvestuses Varulist ette pääsemiseks Kasel enam finaalsõidu võidust ei pääsenud ja nii viiski hooaja kokkuvõttes pronksi koju Varul.

Juunioride arvestuses käis täna aga ülipõnev rebimine, kus nii mõndagi otsustati hoopis väljaspool võidusõitu. Kuigi etapi eel oli Marko Andreas Muru edu Martin Juga ees juba piisav ning üldvõit oli pigem vaid vormistamise küsimus, siis ometigi nii ei läinud. Kuigi Muru näitas rajal head kiirust, tühistati tema kolmanda eelsõidu tulemus määrustiku rikkumise tõttu. Poolfinaalis aga vedas alt tehnika ja nii jäigi Muru tänaseks laeks sõit poolfinaalis. Martin Juga oli samal ajal aga väga heas sõiduvees ning vähe sellest, et kihutas välja finaali, võttis 12-aastane noormees ka täiemeestega koos sõites kolmanda koha. Sellega oli Juga kogunud kõikide sõiduvoorude lõikes piisavalt palju punkte, et Murult meistritiitel ära võtta. Hooaja pronks läks juba teist hooaega järjest täna poolfinaali sõitnud Vändra poisile – Armin-Marlon Mängelile.

Super1600 klassi finaaletapi esikolmik:

Janno Õis (Honda Civic)

Arvo Kask (Ford Ka)

Tõnu Peek (Renault Clio)

Junior1600 klassi finaaletapi esikolmik:

Martin Juga (Lada Samara)

Andreas Aulik (Volkswagen Golf)

Romet Reisin (Honda Civic)

Tagaveoliste Eesti meister on Margo Soomets

Kuld: Margo Soomets

Hõbe: Siim Sündema

Pronks: Rommi Pukk

Tagaveoliste Eesti meister selgus samuti juba eelmisel etapil Vasalemmas, kui Margo Soomets, kes tegi läbi kogu hooaja väga häid sõite, pani i-le punkti peale. Järgmiste kohtade nimel käis aga tihe rebiminine ning poodiumikohale ihusid hammast nii Siim Sündema ja Rommi Pukk, kui ka Kalmer Vaht ja Andrus Karu. Samas Vaht ja Karu vajasid poodiumile jõudmiseks lisaks heale sõidule ka kõvasti õnne – nimelt oleksid pidanud nende konkurendid samal ajal ka täielikult ebaõnnestuma. Seda aga ei juhtunud. Eelsõitudes andsid rohkem kuuma Pukk ja Karu, samal ajal kui Sündemal ja Vahul ei õnnestunud esikolmikusse jõuda mitte ühelgi korral. Ka poolfinaalis kihutasid Pukk ja Karu teistel nobedasti eest ära. Vahu šansid lõppesid poolfinaalis konkurendiga kokkupõrke tagajärjel, sest haiget saanud tehnika enam korralikku kiirust üles ei saanud ja finaalikohta lunastada ei õnnestunud. Finaalis said aga kõige võimsamad sõidud tehtud Sündema ja Karu, kes lõpetasid Kristaps Grunte järel vastavalt teisel ja kolmandal kohal. Ilmselgelt endast ja masinast vimast võttev Pukk pidi sõidu aga kaassõitjaga kokkupõrke tagajärjel lõpetama, mille ta ka ise jokkerist tulles põhjustas. Siiski – arvestades eelnevat punktiseisu ning seda, et kõik poodiumikandidaadid tegid häid sõite, võtsidki hooaja arvestuses hõbeda ja pronksi vastavalt Sündema ja Pukk.

Touringcar klassi finaaletapi esikolmik:

Kristaps Grunte (BMW 120)

Andrus Karu (Ford Fiesta)

Siim Sündema (Ford Fiesta)

Krosskartide Eesti meister on Eero Nõgene, juunioride meister Joosep Ralf Nõgene

Kuld: Eero Nõgene

Hõbe: Ruve Veski

Pronks: Vahur Mäesalu

Juunioride kuld: Joosep Ralf Nõgene

Juunioride hõbe: Sander Sepp

Juunioride pronks: Robert Kutsar

Krosskartides oli tänase etapi eel veel kõik lahtine – kulla nimel heitlesid Eero Nõgene ja Ruve Veski ning pronksikoha hoidmiseks pidi Vahur Mäesalu tegema Alar Palla ees kindla sõidu. Kuigi eelpool nimetatud meeste omavahelisse mõõduvõttu Eesti meistritiitli ja poodiumikohtade nimel enam keegi sekkuda ei saanud, tõid rajale juurde hulga põnevust ka rallikrossi Euroopa meistrivõistluste hetkeliider Reinis Nitišs, Kenneth Pohl, Ronalds Baldins, Markus Abrab ja Janis Baumanis. Kui eelsõitudes tegid eeskujulikud sõidud Ruve Veski ja Vahur Mäesalu, siis Eero Nõgene oli pigem tagaajaja rollis. Poolfinaalis liikus Nõgene Veskile juba lähemale ning Mäesalu oli oma edumaa Palla ees ilusti kindlustanud. Finaalis tegi Veski aga trajektoorivalikul väikese vea ning libises rajalt välja nii, et sõit oligi katkestatud. Kenasti üle finišijoone jõudnud Nõgene oli sellega endale kindlustanud teise järjestikuse Eesti meistritiitli. Veskile sellest hooajast hõbe ning Mäesalule kindel pronks.

Juunioride arvestuses tegi Sander Sepp täna küll tubli sõidu, kuid Joosep Ralf Nõgese edu punktitabelis oli tiitli kindlustamiseks piisavalt pikk.

Crosskart Xtreme klassi finaaletapi esikolmik:

Ronalds Baldins

Kenneth Pohl

Markus Abram

Crosskart Xtreme Junior klassi finaaletapi järjestus:

Sander Sepp