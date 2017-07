Krossimehed Varik ja Miil said MM-etapil 15. koha

Kert Varik-Maarek Miil said nädalavahetusel Prantsusmaal Iffendic'is toimunud külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste etapil 15. koha.

Kvalifikatsioonisõidus täitis ekipaaž miinimumeesmärgi – kuna oldi pikast sõidust Eestist võistluspaika väsinud, oli sooritus keskpärane ja saadi seitsmes koht ning pühapäevaks stardikoht esireas.

„Pühapäeval klappisid asjad päris hästi,“ ütles Varik peale võistlust. „Esimeses sõidus tegime selle aasta parima stardi, saime viienda-kuuendana minema. Enamuse sõidust sõitsime kuuendal kohal, enesetunne oli OK. Sõidu viimasel kolmandikul aga hakkasid asjad juhtuma. Kõigepealt tulime ühest mäest vähe liiga kiiresti alla ja ei saanud korralikult pidama. Otsisime vallist tuge ja suretasime sellega tsikli välja. Paar meest said meist mööda. Saime tsikli käima ja rütmi sisse, aga siis lendas esipiduri kinnitusest üks polt minema. See lõhkus meil korralikult kogu esipidurit. Kolm ringi enne lõppu olime sunnitud katkestama.“

Teises sõidus eestlased stardiga nii hästi hakkama ei saanud ja tulid esimeselt ringilt 18ndana. Sõidu jooksul parandasid nad kogu aeg kohta ja finišis olid 9ndad.

„Pole paha, suutsime terve sõidu pingutada ja hoida oma tempot ning see tagas lõpuks korraliku tulemuse,“ ütles Varik. Mõlemad sõidud ja etapi võitsid Etienne Bax-Nicolas Musset (Holland-Prantsusmaa). Varik-Miil olid 15. MM-i üldarvestuses on liidrid Valentin Giraud-Elvijs Mucenieks (Prantsusmaa-Läti), Varik-Miil on 14. kohal.

„Viimased neli MM-starti oleme suutnud sõita esikümnes. See on kogu aeg olnud meie siht selleks hooajaks. Kuid selles seltskonnas pole lihtne. TOP 10 on pooled mehed olnud erinevatel aegadel MM-i üldarvestuses TOP 3-s. Ja siis tuleb veel viis ülikiiret ekipaaži. Seal ei andestata ühtki eksimust ega vähimatki väsimust. Nii kui mingi poti paned, on kolm venda seljataga kohe oma kohta nõudmas.“

Järgmine etapp toimub sel nädalavahetusel Belgias Lommelis, mis on väga raske liivarada.