Kiviõlis sõidetakse esmakordselt motokrossi EMV etapp

Eeloleval nädalavahetusel toimub Addinol Eesti motokrossi etapp esmakordselt Kiviõlis, kus siiani on peetud mitmeid aastaid külgvankrite MM-etappi. Ühel Eesti kiiremal ja huvitavamal rajal on kohal kõik meie tippmehed ning sarnaselt eelmistele etappidele palju Soome, Venemaa, Läti ja teiste riikide sõitjaid.

Eesti parimatest on laupäeval Kiviõlis stardis eelmise aasta Team Estonia koosseisus Tanel Leok, Harri Kullas ja Priit Rätsep ning peamiselt Inglismaal võistlev Gert Krestinov, Aigar Leok, Erki Kahro, Indrek Mägi, Andero Lusbo ning teised kiired Eesti ja naaberriikide sõitjad.

Sarnaselt eelmistele etappidele on parimatele välja pandud ka rahalised auhinnad ning tänavu on iga Addinol Eesti meistrivõistluste etapi rahaline auhinnafond 4200 eurot. Lisaks on Monster Energy MX1 ja MX2 klasside sõitjatel võimalust lisa teenida “Bikeman Holeshot” arvestuses, kus kõikide etappide iga võistlussõidu stardi võitja saab 50 eurot.

Laupäeval astuvad Kiviõlis võistlustulle 50cc, 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1 ja MX V (Veteran) masinaklassid ning pühapäeval Quad 50, Quad 100, Quad 200, Quad 200B, Quad Open, külgvankrid, MX Hobi, külgvankrid Veteran, külgvankrid Hobi, Quad Hobi, Quad 250, Quad Veteran, Quad Naised ja Quad Amatöör.

Eesti meistrivõistluste arvestust peetakse klassidele 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran), Quad 50, Quad 100, Quad 200, Quad Open ja külgvankrid ning ülejäänutele toimuvad karikavõistlused.

Krossisõbrad saavad külastada ka laupäeval samas keskuses avatavat kõrgseiklusparki või pühapäeval suusanõlval toimuvad droonide vigurlennuvõistlust.

Võistluste pidulik avamine ja võistlejate koosolek algab Kiviõlis kummalgi päeval stardiväljakul kell 11 ning esimene start antakse kell 11.30.