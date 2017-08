Kiviõli öökrossi võitis Karl-Robert Reinike

Eile õhtul sõideti MM- ja quadide EM-etapi meelelahutuslikumas osas Kiviõli endisel tuhamäel traditsiooniline atraktiivne showkross soolotsiklitele, kus valgustatud rajal selgitati parimad välja kolme sõidu tulemusena.

Kuna võistluspäeva teise poole algust kostitas kõva vihmasadu, siis jäeti Kiviõlis soolode kvalifikatsioon ära ning otsustati teha see õhtul, kui rajaolud paranesid ning finaalidesse pääsesid kõik kohaletulnud sõitjad. Kahe kvalifikatsioonigrupi peale sõitis parima aja välja Soomes elav eestlane Karl-Robert Reinike, kellele järgnes Erki Kahro (mõlemad Honda).

Avasõidus sai stardist kõige paremini minema Reinike, keda jälitasid Venemaa sõitja Viacheslav Golovkin (KTM) ja Kahro ning see kolmik kadus kohe konkurentidelt eest. Ratas rattas peetud sõidus pudenes esikoha konkurentsist Golovkin, kes kukkus sõidu keskel ja sai lõpuks 8. koha. Kahro püüdis, mis ta suutis, aga Reinike suutis olukorda kontrollida ja võttis võidu. Kolmandana ületas lõpujoone Christopher Talli (KTM).

Teises sõidus sai taas kõige paremini minema Reinike, kellele järgnesid Kahro ja Golovkin ning nii sõideti terve sõit. Reinike ja Kahro said Golovkiniga väikse vahe sisse ning otsustasid ka võitja saatuse. Ka nüüd hoidis Reinike olukorda kontrolli all ja võttis napi võidu Kahro ees.

Viimases sõidus pääses ette Golovkin ja kui Kahro avaringil katkestas, siis Reinike vältis riske ning lõpetas Venemaa külalise järel kindlal teisel kohal. Kolmas oli taas Talli.

Kolme sõidu tulemusena võitis seega tänavuse öökrossi Reinike (72 punkti), teine oli Golovkin (58 p) ja kolmas Talli (58 p). Esikuuikusse jõudsid veel Aaron Nau (Husqvarna, 52 p), Karl Saat (Suzuki, 46 p) ja Andre Park (Sherco, 45 p).

Rajal olid traditsiooniliselt ka väikesed quadid, kus tänavu võtsid kolmikvõidu lätlased Karlis Straubergs, Ivo Kristaps ja Martin Puhalskis. Parim eestlane oli neljanda koha saanud Karl Must.

Peale sõitu kustutati rajal valgustus ja tuhanded pealtvaatajad said nautida võimsat ilutulestikku ning algas vägev pidu, mis algas öösõitude autasustamistega ja kestis tänavu teisel pool tuhamäge asunud suures peoltelgis mitu tundi.

Tänasel motofestivali teisel päeval sõidavad oma MM-etapi külgvankrid ja EM-etapi quadracerid. Esimene start antakse täna kell 11.55, kui rajale kihutavad quadid. Kohale tasub aga tulla juba tunduvalt varem, sest kell 10:30 toimub staaride autogrammisessioon ja võistluste pidulik avamine.