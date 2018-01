Kevin Saar tegi kiiret sõitu maailma mainekaimal rannakrossil

Sel nädalavahetusel sõideti Prantsusmaal Le Touquet' rannas üks kuulsamaid ja raskemaid rannakrosse maailmas, kus startis ka eelmise aasta quadide Euroopa meister Kevin Saar. Lisaks temale oli stardis veel 5 eestlast.

Kevin Saare (Honda) võistlus algas laupäeval keerukalt, kuna noormees määrati alles neljandasse stardirivvi, mis tähendas, et 150 sõitjat sai enne teda rajale. Esimese ringi poole peal oli Saar, kes pidi aeglasemate taga sõitma ning ka paaris ummikus istuma, alles 180., kuid seejärel läks sõit aina ülespoole ja noormees lõpetas oma elu esimese Le Touque võistluse 19ndal kohal. See on ka Eesti sõitjate individuaalsetest tulemustest parim, meeskondlikus arvestuses on meie sõitjad sealt aga ära toonud ka esikohti (2014 Priit Järvloo ja Martin Toovis). Sõidu teine eestlane Argo Abel (Yamaha) tegi samuti hea võistluse olles 350 osaleja hulgas 48. Võistluse esikolmiku moodustasid prantslased Jeremy Forestier, Antoine Cheurlin (mõlemad Yamaha) ja Florian Mangeot.

Soolotsiklite klassi võistluses, mis sõideti pühapäeval, oli startis 1179 sportlast. Eesti sõitjatest sai Reiko Burket (Husqvarna) kirja 881. tulemuse, Siim Rotmeister oli 971., Jorma Arukase 972. ja Gert Kase (kõik Honda) 1095. Sõidu võitis prantslane Milko Potisek (Yamaha) inglase Nathan Watsoni ja kaasmaalase Camille Chapeliere (mõlemad KTM) ees.