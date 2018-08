Ken Torn: usun, et saaksin WRC sarjas hakkama

Kui Saaremaalt pärit 24-aastane Ken Torn tegi võidusõitjana esimesi samme, unistas ta Soome MM-rallil sõitmisest. See tundus lihtsalt nii äge. Eelmisel nädalal oli ta Jyväskylä ümbruse teedel toimunud kihutamisel stardis ning tähistas debüüti Juunior WRC arvestuse esikohaga. Hooaja alguses Rootsis ja Portugalis rajalt väljasõitudega makstud kooliraha oli läinud õigesse kohta.

„Kaardilugeja Kuldar Sikk on alati ütelnud, et vaadata tuleb suurt pilti. JWRC sarjas antakse küll iga kiiruskatse eest punkte, kuid seejuures tuleb silmas pidada ka tervet rallit. Rootsis ja Portugalis läks see mingi hetk käest ära,” tunnistab Torn. „Olen püüdnud end kasvatada, et suuremat pilti näha. Soomes see õnnestus.“

Ken Torn, ilmselt said toetajad Soomes kinnitust, et sinus peab ikkagi midagi olema ning sind tasub edasi aidata.

Praeguste toetajate tagasiside on positiivne. See tulemus andis ka neile motivatsiooni edasi tegutseda, mõista, et mulle antud raha pole maha visatud. Tänu neile saan oma unistuse ellu viia.

Millest sa unistad?

Nagu iga rallisõitja – jõuda sinna sarja, kus praegu on Ott Tänak. Kui ise endasse usud ja toetajad kaasa tulevad, on kõik võimalik.