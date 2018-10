Karl Kruuda: tahaksin tegelikult Dakari rallit sõita

Kruuda teab, et suured sõidud võivad autorallis olla tema jaoks sõidetud. Samas, autospordis on Kruuda jaoks teisigi huvipakkuvaid väljundeid.

"Uksi on minu ees kinni löödud veel ja veel, aga see ei tähenda seda, et ma vahepeal ei koputa," sõnas Kruuda ERR Spordile. "Olen seda ka varem öelnud, et enam tagasi ei tahaks minna. Ainult siis, kui saaksin sõita tehases, sest põlve otsas... ma tean, et olen võimeline saavutama täpselt sama palju kui Eesti mehed seal teevad, aga lihtsalt minu õnn oli natuke kehvem."

Kruuda on leppinud mõttega, et varianti autoralli MM-sarja ei pruugi enam tulla. "Järgmine aasta proovin äkki ringrada või äkki saab rallikrossi, tahaks tegelikult Dakari sõita - selliseid väljundeid ja kaarte otsin, et inimesi aidata. Sõidumõnu saab igast asjast."