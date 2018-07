Karl Kruuda naaseb Shell Helix Rally Estonial kodustele ralliteedele

“Rally Estonia on võistlus, kus ma alati olen tahtnud osaleda, seni on vahele jäänud vaid üks, 2016. aastal sõidetud võistlus. Kui Urmo Aava, kes on olnud mulle õpetajaks ja täna heaks sõbraks, võistlust korraldab, on keeruline sellel mitte osaleda. Tean, et tänavuse ralliga on tehtud palju tööd nii katsete, turvalisuse ja pealtvaatajatele mõeldud alade ning meelelahutuse osas. Olen kindel, et sellest tuleb võimas autospordinädalavahetus ja mulle on see heaks sissejuhatuseks hooajale Hiinas, kus sõidan tänavu Volkswageni meeskonnas,” räägib Karl Kruuda.

Shell Helix Rally Estonia stardis on kolme WRC meeskonna sõitjad: Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC), Hayden Paddon ja Seb Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) ning Craig Breen ja Scott Martin (Citroen C3 WRC). Kokku registreerus võistlusele 103 meeskonda, nende hulgas 5 WRC autot, 10 R5 klassi autot, 4 proto klassi autot ja 12 R2 klassi autot.

Rallipassid ja ametliku kontserdi Nyusha pääsmed on müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes. Ametlik ralliprogramm alates 04.07 müügil Circle K jaamades üle Eesti ja kohapeal Sportland rallipoe telkides. Fännitooted piiratud valikus müügil Circle K jaamades üle Eesti ja rallyestonia.ee rallipoes ning kogu valikus kõikjal kohapeal Sportland rallipoe telkides.

Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus, Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu Lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on Shell Helix Rally Estonia viimane kiiruskatse.

Shell Helix Rally Estonia 2018, mis toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi teedel on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.