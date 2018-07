Kaks eestlast heitleb noorte jetispordi MM-il esikohakonkurentsis

Marten Männi osaleb Euroopa meistrivõistlustel kahes klassis, SKI GP3 ja SKI GP1. Neist esimene pole tal enda sõnul fookuses, vaid on pigem sõidumõnu saamiseks ja seal tuli sõitudes täna kaks kolmandat kohta ning kolmas on Männi ka päeva kokkuvõttes. Enda põhiklassis SKI GP1-s juhtis ta esimest sõitu terve aja, kuid viimasel ringil sattus suure paadi lainesse ja oli sunnitud esikoha käest laskma ning teisena lõpetama. „Teises sõidus tegin vigade paranduse ja võitsin,“ ütles Männi. „Väga kiire rada, sile vesi järve peal, väga raske on möödasõiduks võimalust leida,“ iseloomustas ta võistlustingimusi. „Kes stardist hästi minema saab, selle võimalused on kõige paremad. Konkurendid on väga tugevad, homme pean viimases sõidus pingutama, et esikoht kindlustada.“ Männi juhib pärast tänast päeva võrdsete punktidega (45) prantslase Raphael Maurini ees.

Ülejäänud eestlaste tulemused peale esimest võistluspäeva. Euroopa meistrivõistluste arvestuses klassis SKI Veteran GP1 on Andres Lauri lätlase Janis Uzarsi järel teisel kohal (31 p), kolmas on Egon Üpraus (samuti 31 p). Runabout GP 4 klassis on Mattias Siimann võrdsete punktidega (33) kolmandal kohal rootslase Samuel Johanssoni järel. Naisi on klassis SKI Ladies GP1 stardis kaks, kellest Jasmiin Üpraus hoiab kolmandat kohta (28 p), Katriin Nilbe on 6. kohal (22 p). Runabout GP2 klassis on Erkki Koppel 4. kohal (23 p). Rubabout GP1 klassis on Anton Pankratov 6. (23 p) ja Erkki Koppel 11. (0 p). Markus Lutsokert on SKI GP1 klassis 10. kohal (13 p).