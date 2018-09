Kadri Ehamäe tuli Soome karikavõistlusel kolmandale kohale

Kadri Ehamäe läks naiste arvestuses Soome viimasele karikaetapile vastu ühepunktilise kaotusega teisele kohale. „Muidugi lootsin ja tahtsin väga seda vahet tagasi teha, rada isegi meeldis mulle tohutult ja ajatrennis tundus, et kui stardid õnnestuvad, siis on teine koht aasta kokkuvõttes minu, kuid seekord mängis ilm suurt rolli,“ rääkis Ehamäe msport.ee-le. „Vihma hakkas sadama peale ajatrenni ning täpselt meie sõidu ajal tuli väga tugev vihm kaela, rajaolud olid väga-väga porised ja libedad, lompide alt sooni polnud näha ja nähtavus oli halb.“

Esimese sõidu stardis ei saanud Ehamäe käiku sisse, sai mõned sajandikud hiljem minema, peaaegu terve sõit oli ta küll kolmas, aga kuna MMM-il haiget saanud selja pärast ei saanud korralikult treenida ja väsimus tegi oma töö, tulid sisse pisivead ning sellest sõidust tagasihoidlik 4. koht ja aasta kokkuvõttes tuli teisele kohale nägemist öelda. „Enne teist sõitu õnneks vihma ei tulnud ja rada oli paremas seisus, sõitsin end mõne ringiga teisele kohale ja nautisin täiega sõitu. Teisest sõidust kiireim ringiaeg ning teine koht.“ Päeva kokkuvõttes oli Ehamäe Ria Virtaneni järel teine ning aasta kokkuvõttes kolmas.

„Üldiselt olen oma kolmanda kohaga väga rahul, kuna rajad olid teistsugused ja mulle uued, kuid konkurentidele tuttavad, lisaks olid konkurendid kiired ja tugevad. Kuid kindlasti on midagi, mis kripeldab. Olen õnnelik, et sain sellise võimaluse Soome sarja sõita, oli palju raskusi, mis said ületatud ja omandasin palju uusi kogemusi,“ võttis Ehamäe hooaja kokku.