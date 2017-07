Juunioride motokrossi MM-i heategevuslikul oksjonil läheb müüki tippude sõiduvarustus

Täna on Lange motokeskuses juunioride motokrossi maailmameistrivõistluste tähtsaim päev, kui sõidetakse finaalid. Kõigis kolmes klassis (65cc, 85cc ja 125cc) pääses finaalidesse 40 sõitjat ja nii on 120 noort sõitjat valmis võitlema selle aasta tiitlite nimel.

Kahe sõiduvooru vahel toimub heategevuslik oksjon, kus läheb müüki motokrossi maailma tippsõitjate sõiduvarustus. Tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks.

Oksjon toimub orienteeruvalt kell 13.40. Oksjonil pannakse välja sõiduvarustus järgmistelt sõitjatelt:

Antonio Cairoli (Itaalia) – kaheksakordne motokrossi maailmameister, 2017 maailmameistrivõistluste liider MXGP klassis

Jeffrey Herlings (Holland) – kolmekordne motokrossi maailmameister, juunioride maailmameister 85cc (2008)

Tanel Leok (Eesti) – kahekordne juunioride maailmameister 85cc ja 125cc (2000 ja 2001)

Pauls Jonass (Läti) – kahekordne juunioride maailmameister 85cc ja 125c (2011 ja 2013), 2017 maailmameistrivõistluste liider MX2 klassis

Jeremy Van Horebreek (Belgia) – MXGP hõbe (2014)

Romain Febvre (Prantsusmaa) – MXGP maailmameister (2015)

Jago Geerts (Belgia) – juunioride maailmameister 125cc (2016)

Meico Vettik – juunioride MM hõbe 85cc (2016)

Kohapeal on olemas ka kaardimakse võimalus.

Finaalidesse pääses kokku 8 Eesti sõitjat, 125cc klassis on meie ootused suured, kui Meico Vettik võitis oma kvalifikatsioonigrupi ja Andreas Hiiemägi oli kolmas. Selles klassis said finaalidesse veel Jörgen-Matthias Talviku ja Henry Vesilind. 85cc klassis on finaalides Romeo Karu ja 65cc klassis Joosep Pärn, Richard Paat ja Kennert Nurja.