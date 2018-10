Jüri Vipsi kaks rasket, kuid võimalikku sammu F1 sarjani

Läinud reedel kuulutas portaal Autosport võimast uudist – Vips on võetud Red Bulli noortetiimi liikmeks, mis tähendab, et talle on valla tee F1 vormeli rooli, ole ainult ise mees.

Paraku pole uudist kinnitanud Vips ega tema mänedžer Marko Asmer, keda Eesti ajakirjandus ei suuda kuidagi tabada. Vormelimaailma tagatubadest anti teada järgmist: esiteks ei ole võidusõitjal ega tema abilistel õigust enne Red Bulli asjast rääkida ning teiseks autospordis toimuvat kajastav juhtiv portaal enamasti ei eksi.