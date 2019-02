Jüri Vips ja teised F3 piloodid pääsesid uue autoga esimest korda rajale

Igal kümnel tiimil oli eile kasutada üks auto, mida nad oma pilootide vahel vahetama pidid. F3 2019. aasta masinad on sarnased seni GP3 sarjas kihutanud mudelitele, erinevad on vaid aerodünaamilised detailid ja reguleeritavam vedrustus.

Motorsport.com kirjutab, et kõige rohkem ringe läbis Magny-Coursil Prema Powerteami meeskond. Ringiaegu veel ei avaldatud.

"Olen väga rahul, kuidas test täna läks. Tiimide tagasiside on olnud positiivne ning mis kõige tähtsam, sõitjate tagasiside põhjal tundub, et auto on heas tasakaalus ning paistab näitavat head surujõu taset ja sellega on meeldiv sõita."

Uue vormel-3 auto esimene ametlik test toimub Paul Ricardi ringrajal 20.-21. märtsini. Kaheksast etapist koosnev hooaeg algab 11. mail Barcelonas.

Vips kihutab sel aastal Hitech GP tiimis. Teise sõitjana on Hitech kinnitanud itaallase Leonardo Pulcini. Tiimil on veel õigus palgata ka kolmas piloot.