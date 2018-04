Jean Todt andis Rally Estonia korraldajatele soovituse

Rally Estonia korraldajad tulid mõne aja eest välja ambitsioonika plaaniga, et Eesti suurimast autospordivõistlusest võiks tulevikus saada autoralli MM-sarja etapp.

Uurisime Eestit külastanud Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) presidendilt Jean Todtilt, kui reaalseks ta eestlaste suurt ambitsiooni peab, kirjutab Õhtuleht.

„Ambitsioon on ainult hea!“ tõdes 72-aastane endine tipptasemel kaardilugeja, kellest hiljem sai Ferrari vormelimeeskonna juht. „Hea, et Eestis selline ralli on, aga asjad käivad nagu koolis: kõike tuleb teha samm sammult. Minu soovitus on jõuda taaskord ERC (autoralli Euroopa meistrivõistlused – toim) etapiks ning kui seal saadab edu, siis miks mitte ambitsioonikalt edasi proovida.“

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes