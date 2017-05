Janno Ligur sai rallikrossi EM-etapil teise koha!

Belgias Jules Tacheny ringrajal sõidetud rallikrossi FIA Euroopa meistrivõistluste sarja Super1600 klassi teisel etapil tõusis Eesti piloot Janno Ligur poodiumile, sõites välja võimsa teise koha. Tegemist on ajaloolise hetkega, sest sellist tulemust Eesti rallikrossis keegi varem saavutanud ei ole.

Kui eelsõidud lõpetati 10. kohal, siis poolfinaalidest tuli juba tugev 4. aeg ning finaalis oli arvestuslik kaotus liidrile vaid 0,265 sekundit. Aga miks arvestluslik? Sest neljandal ringil keeras lätlasest konkurent Artis Baumanis jokkerringil oma auto katusele, mis tekitas aga rajal ohtliku olukorra ning kohtunikud otsustasid sõidu katkestada. Nii arvutatigi finaalsõidus tavapärase kuue ringi asemel tulemused välja nelja ringi põhjal.

„Jõudsin neli täisringi sõita ja olin tol hetkel esimesel positsioonil. Kui 5. ringil jokkerile läksin, olid punased lipud väljas. Kuna kohustuslik jokker jäi ametliult läbimat, liideti minu nelja ringi ajale selle etapi Super1600 klassi keskmine jokkeri aeg ning selliselt siis teise koha aeg tuligi," kommenteeris Ligur vaatemängulist finaalsõitu, mis oleks võinud vabalt lõppeda ka esikohaga. „Olen väga rahul. Etapp algas võrdlemisi mustades nootides – teine ja neljas eelsõit tõid küll üsna head ajad, seevastu 1. eelsõidul jäin süütesüsteemi rikke tõttu viimaseks ning 3. eelsõidul kaotasin aega kehva stardi ja jokkerringil tehtud veaga. Aga suutsin end kõigest sellest jamast ikka välja rabeleda."

Ligur lissb, et hing on rahul – kui eelmisel hooajal oli igal etapil kolm kuni viis kümnendikku kogu aeg puudu, mis konkurendid suutsid otsustavatel hetkedel üles leida, siis nüüd püsitakse kogu aeg tempos ja ka sellel võistlusel saime näha, et ollakse suutelised välja sõitma ka parimaid ringiaegu.

Siim Saluril aga sel korral nii hästi, kui eelmisel etapil, ei läinud – teises eelsõidus tuli kokkupõrke tagajärjel katkestus ning nelja eelsõidu kokkuvõttes lõpetas Saluri 13. kohal, olles seega esimene poolfinaalist välja jäänud mees.

„Suurt pettumust ei ole – selline see rallikross on. Teises eelsõidus läks stardile järgnenud esimesel parempöördel kitsaks ning põrkasime konkurendiga kokku – mina tagumise, tema esimese rattaga. Lendasin paugust rajale rist ning järgmine mees ei saanud enam pidama, sõites mul vasaku esimese nurga täiesti maha. Kolmandaks ja neljandaks eelsõiduks oli masin korras, aga üks kehva tulemus tõmbas koguskoori madalaks,“ ütles Saluri. „Rada sai nüüd taas natuke selgemaks ja kui järgmisel aastal peaks mõni etapp taas Belgias toimuma, on tulemus juba parem. Sel hooajal on aga järgmine EMi start juuni lõpus Rootsis – rajal, mis meeldib kõikidele sõitjatele."

Teise etapi võitis Kasparas Navickas (Leedu), teiseks tuli Janno Ligur (Eesti) ning kolmandaks sõitis end Jussi-Petteri Leppihalme (Soome).

FIA Euroopa meistrivõistluste üldarvestuses on Ligur teise etapi järel 26 punktiga 7. kohal ja Saluri 14 punktiga 10. kohal. Esikolmiku moodustavad Kasparas Navickas (50 punkti), Ulrik Linnemann (45 punkti) ja Artis Baumanis (44 punkti).