Janika Tänak rääkis Saarte Häälele elust Eesti parima rallimehe Ott Tänaku abikaasana ning sellest, kuidas ühist last Miat kasvatatakse.

"Ott on töökas, ambitsioonikas ja väga sihikindel. Ta on kindlasti väljapoole kinnine inimene ja võib tunduda tänu sellele kohati üleolev, aga tegelikult on ta väga heasüdamlik ning hooliv inimeste suhtes," sõnas Janika Tänak.

"Ma iseloomustaksin Otti väga õiglase inimesena. Ta oskab end panna ka teiste inimeste kingadesse ning arvestab sellega, kuidas keegi end tunneb."

"Ta on meist küll palju eemal, kuid tunneme tema kohalolekut sellegipoolest pidevalt – ei möödu mitte ühtegi päeva, kus me ei suhtleks. Ise mõtleme, et küllap Mia meil nii varakult rääkima hakkaski, sest suhtlema peab palju telefoni teel," lisas Tänak.

