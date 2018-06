Hinnatud abimees tüürib absoluutse tipu suunas nii Ott Tänakut kui ka Anett Kontaveiti

Tennisist Anett Kontaveidiga alustas Tiits koostööd kaheksa aastat tagasi. Kolm täishooaega on ta aidanud Ott Tänakut. Nüüdseks on mõlemad sportlased oma alal maailma tipptasemel ning Tiits jagab ennast WRC-sarja tolmuste ralliparkide ja akadeemilise õhkkonnaga tennisekeskuste vahel. Kui mõlemad sportlased on Tallinnas, koondab ta nad ühistele treeningutele. Peale nende aitab ta veel võrkpallureid, peamiselt Avo Keele hoolealuseid.

„Ma ei ole nende sportlastega koostöö nimel teinud midagi erilist. Nad on minu juurde tulnud, siin olnud ja jäänud,” lausub Tiits. Musklites mehe – aastate eest tegeles ta kulturismiga – ametinimetus on üldkehalise ettevalmistuse treener. Tegelikult on Tiitsu roll palju suurem kui lihtsalt treeninguplaanide koostamine ja jõusaalis oma hoolealuste abistamine.