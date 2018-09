Hea töö! 19-aastane Eesti sõitja võitis Saksamaal toimunud ralli ning ründab sarja üldarvestuses teist kohta

Tegemist on sarjaga, kus kõikidel sõitjatel on sarnased Opeli rallimasinad. Seega on olulised sõitja oskused, mitte see, kellel on suurem rahakott ja seetõttu ka paremad võimalused.

Volveri jaoks tuli rallivõit lõpuks suhteliselt kindlalt - teise koha saanud 27-aastast ameeriklast Sean Johnstonit edestas ta 53,9 sekundiga.

"Mida ma oskan öelda? See oli tõeliselt lõbus!" rõõmustas Volver sarja kodulehele intervjuud andes. "Me ei hakanud liiga palju üle mõtlema, lihtsalt vajutasime. Midagi sarnast võime ka viimasel etapil teha."

Eestlase jaoks oli tegemist hooaja teise etapivõiduga - ta triumfeeris ka Saarlandi rallil.

Sarja kokkuvõttes kindlustas üks etapp enne hooaja lõppu esikoha rootslane Elias Lundberg, teisel kohal on seitsme võistluse järel luksemburglane Gregoire Munster, kellest vaid nelja punkti kaugusel on kolmandal kohal Volver.

Rallimehe isa Heiki Volveri teada kutsub Opel enne viimast etappi kolm paremat nädalasele koolitusele ja testimisele ning valib nende hulgast ühe sõitja, kes pääseb Opeli akadeemia värvides Euroopa meistrivõistluste rallidele sõitma.