Haugasmägi võitis Poolas kuuenda maailmameistritiitli

„Kuues järjestikune maailmameistritiitel kõlab absurdselt, kui see kõva häälega välja öelda,“ kommenteeris Haugasmägi oma saavutust. „Kuigi tänavune poodium on täpselt sama, mis eelmiselgi aastal, oli seekord stardis mitmeid uusi võistlejaid. Näiteks rootslaste tugev tulemus oli meie jaoks suur üllatus,“ kirjeldas ta arenguid paadiklassis, kus Eesti veemotosportlased on läbi aegade enim tiitlivõistluste medaleid võitnud.