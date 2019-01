Harku jäärajal antakse avapauk motojääraja Eesti meistrivõistlustele

Soodsad ilmastikutingimused on andnud rajameistrile Hanno Velt'ile hea põhja, et atraktiivne rada kõikidele ette valmistada ja raja lükkamine on täies hoos.

Laupäeval peetaval jäärajavõistlusel lähevad Eesti meistrivõistluste punkte jahtima MX-Open (jääpiik), MX-A (krossinael) ning esmakordselt ka külgvankrite ja Quadide masinaklassid, Eesti karikavõistlustel võistlevad tänavu 65cc, 85cc, MX-Hobi (krossinael) ja ATV klassid. Kohalikele karikatele heitlevad aga Harku järvel jääl 50cc, MX Naised ja MX Vabaklass, millest viimase puhul on tegemist täiesti uue masinaklassiga, kus näeb rajal väga ekrsteemseid tsikleid veelgi ekstreemsemate naastrehvidega.

Uudisena on värskendatud ka võistlussõitude kestusi ning tänavusel hooajal on sõidud lühemad, et pakkuda pealtvaatajatele rohkem põnevust, kuna mehed-naised pingutavad paremate kohtade nimel rohkem, kui pikkades sõitudes, kus sõitjate vahed on kohati üpris suured. Et sõitjad saaksid korralikult sõita, siis suurendati sõiduvoorude arvu kahelt kolmele, eeldusel, et ilm ja jääolud seda lubavad. Harkus on hetkel jääolud väga head ja kuna nädalavahetuseks ekstreemseid külmakraade ei lubata, siis sõidetakse seal eeldatavalt ka kolm vooru.

Võistlema on tulemas enamus meie jääraja raskekahurväest, ehk siis kiired krossi-, ringraja- ja SuperMotosõitjad ning ka külalised Soomest, kes eelmistel hooaegadel Eesti SuperMoto etappidel ja teistel võistlustel poodiumikohti noppinud.