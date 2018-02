Hardi Roosiorg võitis Hollandi MV avaetapi

Gemerti krossirajal sõideti Hollandi motokrossi ONK meistrivõistlustesarja avaetapp, kus tegi hooaja avastardi Sahkar Racing sõitja Hardi Roosiorg.

Kuna hommikul oli võistluspaigas temperatuur alla nulli, siis oli rada kohati jääs ning sõitjad pidid eriti ettevaatlikud olema, kuna kukkumine jäisel ja kõval pinnasel on hoopis tõsisemate tagajärgedega, kui niisama lahtisse liiva maanduda.

MX2 klassis osales ühtekokku üle 50 sõitja ning finaalidesse pääses kummastki grupist 20 kiiremat. Roosiorul õnnestus ajasõit hästi, kui ta näitas enda gruppi kiireimat aega ning eestlase hea hoog jätkus ka finaalsõidutes, kus ta võitis mõlemad võidukihutamised Roan van de Moosdijk'i ja Freek van der Vlist'i ees.

“Kvalifikatsioon läks hästi ning olenemata sellest, et jäin vabatrenni natuke hiljaks, suutsin kohe kvalifikatsiooni alguses teha kiire ringi, millega ühtlasi olin ka oma grupis parim. Esimeses sõidus sain stardist kolmandana minema, kuid esimesel ringil möödusin eesolijatest peale mida sõitsin teistega 10 sekundilise vahe sisse ning hoidsin seda sõidu lõpuni. Teises sõidus võitsin stardi ning sõitsin ees minema, kuid sõidu keskel läks van de Moosdijk'iga pusimiseks ja ta sõitis mulle lõpuks stardikurvis sisse, mille tõttu me mõlemad ka kukkusime. Tänu KTM'i elektristarterile sain kiiresti tsikli käima ja kohalt minema, ning võitsin sõidu taaskord 10 sekundilise eduga," võttis oma avavõistluse kokku Roosiorg, kelle järgmine start on 4. märtsis Boekelis peetav ONK sarja teine etapp.

Gemertis osales veel üks eestlane, kui Martin Michelis (KTM) võistles 85cc klassis, kus osalejaid samuti üle 50. Eestlane kukkus kvalifikatsioonis jäisel rajal ning vigastas veidike õlga, kuid suutis siiski end A finaali sõita. Kuna Michelise õlg tegi ikka valu, siis tulid sõitudest 19. ja 18. kohad, mis andis talle kokkuvõttes 17nda koha. Etapi võitis 10-kordse maailmameistri belglase Stefan Evertsi poeg Liam kohalike Kay de Wolf'i ja Scott Smuldersi ees.