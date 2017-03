Hollandi motokrossi meistrivõistluste kvalifikatsioonivõistlus, mille põhiklasside 30 paremat pääsevad meistrivõistlustele osalema, sõideti laupäeval Heerde liivarajal. Seal avas oma hooaja ka Sahkar Racing meeskond, mille koosseisus võistlevad sarnaselt mullusele eelmise aasta juunioride maailmameister belglane Jago Geerts ja Hardi Roosiorg.

Kui eelmisel aastal võistlesid noormehed erinevates klassides, siis tänavu on nad Hollandi sarjas juba rivaalid ja seda MX2 arvestuses.

Heerdes oli antud masinaklassis punkte jahtimas 50 sõitjat, mis tähendas, et ajasõidus oli tihedas liikluses head aega üpris keeruline kirja saada. Hoolimata sellest näitasid Geerts ja Roosiorg vastavalt 5. ja 8. aega.

Avasõidus sai Roosiorg üpris hea stardi ning pääses esikuuikus minema, Geertsil ei läinud seevastu kõik plaanipäraselt ja ta pidi sõitjaterivi tagumisest otsast ettepoole rühkima hakkama. Roosiorg tõusis suhteliselt kiirelt esimeseks ning suutis edu ülejäänud distantsi jooksul kasvatada ning võitis lõpuks 11 sekundilise eduga Rene de Jongi ees. Geerts tegi samuti head tempot ja oli 5.

Teises sõidus heitlesid Roosiorg ja Geert kohe algusest esikohale, kuid belglane kukkus ja langes esikoha konkurentsist. Seejärel jäi Roosiorul üle ainult vigu vältida, millega ta edukalt ka hakkama sai ning eestlase edu teisena lõpetanud Lars van Berkeli ees oli pea pool minutit. Geerts jäi teisest kohast omakorda 3 sekundit ja oli 3.

Kahe sõidu kokkuvõttes võitis võistluse seega Roosiorg (100 punkti), teine oli avasõidus kuuenda koha saanud van Berkel (80 p) ja kolmas Geerts (77 p).

"Kvalifikatsioon eriti hästi ei õnnestunud, kuna rajal oli 50 sõitjat ning kiiret ringi oli jube raske teha. Esimese sõidu start õnnestus üpriski hästi ja sain kohe 5ndana minema ning suutsin end juba esimese ringiga teiseks sõita ning teisel ringil asusingi juhtima. Kuna rajaolud sobisid mulle väga hästi, siis suutsin esimese 10 minutiga juba suure vahe sisse sõita, mida hoidsin ka lõpuni. Teise sõidu start õnnestus mul veelgi paremini, kui sain Jago tagant kohe teisena minema. Avaringil suutsin ka temast mööda sõita peale mida käis meil Jagoga kõva võitlus, kuid kahjuks ta kukkus ning jäi minust kaugele maha. Kuna Lars oli pikalt maas, siis mul tuli ainult keskendunult lõpuni sõita. Esimese hooaja suurema võistlusega saab seega isegi väga rahule jääda, kuna konkurents ei olnud sugugi nõrk ja osalejaid oli väga palju," võttis oma võiduka esinemise kokku Roosiorg, kes võistleb erinevalt eelmisest aastast, kus ta osales MX2 klassis MM-il, tänavu Euroopa meistrivõistluste EMX250 klassis. Kohalikel tiitlivõistlustel on tema klassiks aga MX2.

"Hoolimata kvalifikatsiooni ülerahvastatusest sain seal kirja korraliku viienda koha. Avasõidus oli stardist 8., kuid teisel ringil kukkusin ja langesin palju kohti. Tõusin küll viiendaks, kuid tsikli vedrustusega oli veidi probleeme ja seetõttu jäi see koht seekord mu laeks. Teises sõidus võitsin stardi, kuid tegin väikse vea ning sõitsin pikalt koos Hardiga. Siis tuli aga kukkumine ja pidin kolmanda kohaga leppima. Hoog oli iseenesest päris hea, aga peame veel tsikli vedrustuse kallal vaeva nägema, et see minu sõidustiiliga ideaalselt klappima saada," rääkis Geerts, kes tänavu võistleb suurtel tiitlivõistlustel samuti EMX250 klassis.

Meeskonna juht Lauri Roosiorg jäi oma tiimi sõitjate esinemisega samuti väga rahule: "Hooaega sellise tulemusega alustada on vägagi positiivne ning annab kindlust, et ettevalmistused on läinud asja ette. Ja seda eriti Hardil, kuna tal oli talvel operatsioon ning tal vahetus ka treener. Õnneks taastus ta operatsioonist hästi ja koostöö uue juhendaja, MM-sõitja Arminas Jasikonise isaga on kulgenud väga produktiivselt. Jago kiirus on sarnaselt eelmisele aastale väga hea ning hooaeg tõotab tulla vägagi huvitav, kuna mõlemad meie sõitjad osalevad nüüd samades klassides. Suured tänud sõitjatele, mehaanikutele, treeneritele ja fännidele!"

Sahkar Racing meeskonna järgmine võistlus toimub juba eeloleval nädalavahetusel, kui Moerbeke-Waas'i krossirajal sõidetakse Belgia meistrivõistluste esimene etapp.