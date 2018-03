Hannes Soomeri hooaeg jätkub Tais

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Tais mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport MM-hooaja teine etapp. 23.-25. märtsini on rahvusvahelisel Changi ringrajal stardis ka Hannes Soomer.

Kuu aega tagasi Austraalias, Phillip Island ringrajal sõidetud hooaja avaetapp ei kulgenud Racedays meeskonna värvides sõitnud 20-aastasel eestlasel soovitult. Sõiduvea tõttu teisel ringil Soomer võistluse katkestas.

„Tai rada on üks nendest kalendris, mida ma kunagi sõitnud ei ole. Austraalia rajast on see oma ülesehituse poolest täiesti erinev ja mitte nii eriline kui oli Phillip Island. Hooaja avaetapi vead on läbi mõeldud ja on leitud ka lahendus, mis peaks aitama esimesel päeval suuri samme teha nii raja õppimise, kui mootorratta tunnetamise osas,“ sõnas Soomer enne Taisse lendu.

4,5 km pikkune ja 12 kurviga Changi ringrada sai MM-staatuse aastal 2015 ning on püsinud kalendris sellest ajast alates. Reedel sõidetakse vabatreeningud ning laupäeval heideldakse juba stardikohtade nimel. Supersport klassi võistlussõit algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 10.30.