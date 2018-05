Hannes Soomeri hooaeg jätkub Itaalias Imola ringrajal

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Itaalias mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport MM-hooaja viies etapp. Imola ringrajal on stardis ka Hannes Soomer.

Kolm nädalat tagasi Hollandis, Asseni ringrajal sõidetud etapil avas eestlane MM-hooaja punktiarve, saavutades üldarvestuse 10. koha.

"Imola on üks sellistest radadest, kus mulle väga meeldib sõita ja kus ka kiirus alati hea on olnud, aga tulemust ühel või teisel põhjusel tulnud ei ole. Eelmisel aastal oli väga sündmusterikas sõit kahe punase lipuga ja ühes õnnetuses olin ka mina osaline. Praegu on tunne hea. Kui Assenist ja viimasest testist auto24ringil saadud info põhjal õiged järeldused teha, on võimalus heaks tulemuseks," kommenteeris Soomer.

Racedays meeskonna sõitjal on Imola ringrajalt möödunud aastast ette näidata 16. koht. Punktikohast jäi Soomerit mullu lahutama kõigest 0,679 sekundit.

1953. aastal valminud 4,936 km pikkune ja 22 kurviga Imola ringrada on võistluspaigaks nii Superbike´idele, kui ka autode ringraja MM-sarja võistlustele.

Reedel peetakse vabatreeningud ning laupäeval heideldakse parimate stardikohtade nimel. Supersport klassi võistlussõit algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 12.30.