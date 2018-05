Hannes Soomeri hooaeg jätkub Inglismaal

Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Inglismaal mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport MM-hooaja kuues etapp. 25.-27. maini Donington Park ringrajal sõidetaval etapil on startimas ka Hannes Soomer.

Hooaja kokkuvõttes hoiab eestlane 5 teenitud MM-punktiga 19. kohta.

Racedays meeskonna sõitjal on Inglismaalt möödunud aastast ette näidata 17.koht. Viimasest punktikohast jäi eestlast mullu lahutama kõigest 0,5 sekundit.

"Donington on üks nendest radadest, kus on alati väga äge sõita. Sellel aastal oleme küll natuke raskemas olukorras kui tavaliselt, aga teeme oma parima ja püüame iseendale tööd mitte liiga raskeks teha. Vahepeal olid ka Eesti meistrivõistlused, millest jäi väga hea tunne ehk pigem on Inglismaale minnes enesekindlus hea," sõnas Soomer.

4,023 km pikkusel ja 12 kurviga Doningtoni ringrajal, mis valmis aastal 1931, sõidetakse reedel vabatrennid ning laupäeval heideldakse juba parimate stardikohtade nimel. Supersport klassi võistlussõit saab Eesti aja järgi alguse pühapäeval 13.30.