„Argentina on sellesmõttes väga huvitav etapp, et rada on kõigile uus ja vähemalt alguses peaks kõik väga võrdsed olema. Eks reedeste esimeste trennidega näeb, mis tüüpi rajaga üldse tegu,“ on Soomer ootusärev.

Kahel viimasel Euroopas sõidetud etapil on Soomer näidanud head kiirust ning Portugalis sõitis eestlane välja karjääri parima, kuuenda koha.

Hondal sõitev Hannes Soomer hoiab peale kümmet sõidetud MM-etappi 27 punktiga MM-arvestuse 15. kohta.