Hannes Soomer World Supersport sarja Asseni etapi kvalifikatsioonis kümnes

Sel nädalavahetusel sõidetakse Hollandis, Asseni ringrajal, mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassi hooaja neljas MM-etapp. Hollandis on stardis ka Hannes Soomer, kes aprilli alguses Hispaanias, Aragoni ringrajal, sõidetud MM-etapil teenis üheksanda koha eest 7 MM-punkti ning oli European Supersport arvestuse parim.

Reedel sõideti Assenis kaks vabatreeningut, kus eestlane näitas 19. ja 17. resultaati ning laupäeva hommikul sai Soomer kirja 19. aja.

Laupäeva pärastlõunal ootas Supersport klassi võistlejaid ees kvalifikatsioon, mis jagunes kaheks sõiduks – Super Pole 1 ja Super Pole 2 (edaspidi nimetatud SP1 ja SP2). SP2 pääsesid automaatselt kahe esimese vabatreeningu kümme paremat, mis tähendas seda, et Soomeril oli vaja kõvasti pingutada, et SP1 kahe parema hulka pääseda, kes siis SP2 TOP12 stardikohtade eest heitlema hakkasid.

Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev Soomer sai ülesandega suurepäraselt hakkama ning näitas SP1-l teist aega. Võidust jäi puudu vaid 0,057 sekundit. Esimesena jäi SP2 ukse taha Soomeri mullune meeskonnakaaslane Niki Tuuli.

SP2 võitis Kawasaki Puccetti Racing sõitja Kennan Sofuoglu, kes edestas 0,674 sekundiga MV Agustal sõitvat PJ Jacobseni. Kvalifikatsiooni kolmas oli Michael Canducci Kawasakil +0,751.

Hannes Soomer sai SP2 kirja 11. koha, kuid kuna Kawasaki sõitja Kyle Smith eksis reeglite vastu ning teenis ajatrahvi, tõusis eestlane koha võrra ning stardib pühapäevasele võistlussõidule kümnendalt kohalt. Sofuoglu kvalifikatsiooni parimast ringist jäi Soomer maha 1,851 sekundiga.

„Kvalifikatsioon läks väga hästi. Peale eilseid trenne oli tööd palju, aga meeskond pingutas kõvasti ja SP1-l tegime väga suure sammu edasi. Kvalifikatsioonis üsna suurt muutust proovida oli suur risk, aga täna tasus ära ja tunne oli väga hea. SP2-l paar oma lolli viga takistasid paremat ringi saamast, ent võidusõidu kiirusega oleme rahul ja neljandast reast minek on ok. Suured tänud tiimile ja Ten Katele. Suur töö on kahe päevaga tehtud ja mootorratas peaaegu perfektne“, sõnas Soomer pärast õnnestunud kvalifikatsiooni.