Hannes Soomer tegi Aragoni MM-etapil karjääri parima sõidu

Pühapäeva pärastlõunal sõideti Hispaanias, Aragoni ringrajal, mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassi hooaja kolmas MM-etapp. Sõiduga koguni 12 kohta tõusnud Hannes Soomer lõpetas üheksandana ja teenis Aragonis seitse MM-punkti.

Laupäeval kvalifikatsioonis kukkunud ja siduriheebli lõhkunud Soomer alustas sõitu 21. positsioonilt. Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev eestlane sai hea lähte ning oli esimese ring lõpuks kerkinud kolme koha võrra. Seitsmendal ringil kukkusid esiotsas Kennan Sofuoglu ja Federico Caricasulo ning katkestasid. Poole sõidu peal oli Hannes tõusnud juba 11. kohale ning järelejäänud ringide jooksul parandas Ten Kate poolt ettevalmistatud Honda CBR600RR sõitnud eestlane oma kohta veel kahe koha võrra ning lõpetas hooaja esimese World Supersport 16 ringilise võistluse suurepärasel üheksandal kohal.

Esikümne koha eest teenis Soomer seitse MM-punkti. European Supersport arvestuses kuulus sõiduga 12 kohta tõusnud eestlasele esikoht.

Väga põneva lõpplahenduse saanud sõidu võitis Yamaha mees Lucas Mahias. Teise koha sai Kallio Racing Yamahal sõitnud Sheridan Morais ning kolmas oli kvalifikatsiooni võitja PJ Jacobsen MV Agustal. Esikolmik mahtus vaid 0,153 sekundi sisse. Soomer kaotas Mahiasele 23 sekundiga.

„Start läks enam-vähem, kuid esimesed ringid oleks pidanud natukene agressiivsem olema, sest mul läks ligi pool sõitu aega, et minust aeglasemaid ringiaegu sõitnud meestest mööda saada. Eks ma tegin endale kvalifikatsioonis kukkumisega elu keerulisemaks, kuid väga hea oli see, et viimasel kuuel seitsmel ringil oli mu tsiklil väga head rehvid ja sain seda eelist enda kasuks kasutada ning veel mõned kohad tõusta,“ võttis Soomer esimesed Aragoni etapi järgsed muljed kokku.

„Eks me salamisi lootsime, et meie võistlusratas ja tempo peaks oleme Top 10 vääriline. Endal oli enne sõitu väike närv sees, kuid sõidus töötas kõik suurepäraselt. Meeskond on minuga rahul ja mina olen meeskonnaga ka väga rahul. See on väga kõrge tasemega mäng, kuhu me nüüd jõudnud oleme ja kogu see atmosfäär soosib head tulemust. Peame nüüd veel natukene kiiremaks saama, et Hollandis veel kõrgemal kohal olla. Tahan tänada Ten Kate´t konkurentsivõimelise mootorratta eest, meeskonda super töö eest ning kõiki toetajad ja fänne,“ jätkas karjääri parima MM-tulemuse välja sõitnud eestlane.