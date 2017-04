Hannes Soomer teenis World Supersport sarjas punktilisa

Hollandis Asseni ringrajal peeti motoringraja Supersport klassi hooaja neljas MM-etapp. Laupäeval sõidetud kvalifikatsioonis näitas Hannes Soomer head minekut ning sai parimal ringil kirja aja 1.39,656, mis andis talle pühapäevaseks sõiduks kümnenda stardipositsiooni.

Võistlusele startis esimeselt positsioonilt sarja viiekordne meister Kennan Sofuoglu (Kawasaki), kes pärast head lähet ring ringilt oma edu kasvatas ning lõpuks oli türklase edu lähima jälitaja ees 2,6 sekundit. Teise ja kolmanda koha peale heitlesid terve sõidu jooksul viis meest. Heitlusest väljus parimana sarja üldliider Lucas Mahias (Yamaha). Asseni etapi kolmanda koha punktid teenis Jules Cluzel (Honda), kes kaotas finišijoonel kaasmaalasele vaid 0,005 sekundiga.

Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev Soomer sai hea lähte, kuid oli sunnitud konkurendi manöövri pärast kukkumist vältima ning tänu sellele neli kohta tagasi andma. Järgneva 17 ringi jooksul heitles ta positsioonide eest nelikuga Anthony West (Yamaha), Roberto Rolfo (MV Agusta), Niki Tuuli (Yamaha) ja Gino Rea (Kawasaki). Kõige paremini õnnestus sõit sellest viisikust Soomeril, kes lõpetas sõidu 13. positsioonil. Kolm MM-punkti teeninud Soomer kaotas 18 ringilise sõidu lõpuks Sofuoglule 19,373 sekundiga. Võistluse parimal ringil sõitis eestlane välja aja 1.39,922, mis jäi Sofuoglu parimale ajale alla vaid 0,865 sekundiga.

Hooaja kokkuvõttes hoiab Soomer 10 punktiga 19. positsiooni. European Supersport arvestuses kuulus eestlasele Rob Hartogi (Kawasaki) järel Asseni etapi teine koht. Hooaja kokkuvõttes jätkab Soomer Euroopa arvestuse liidrina.

„Kahju, et esimesel ringil otsustas üks konkurent teha väga ohtliku manöövri, mille tulemusel mõlemad pidime ühe kurvi väga pikaks sõitma. Mu mootorratta seade on uue rehviga väga hea ning esimesed 10 ringi suutsin hästi püsida Rob Hartogi ja Kyle Smithi tempos. Sõidu teises pooles aga ei olnud pidamine enam nii hea ning kuna tsikli esiots ei pidanud enam hästi, siis ei suutnud nendega samas tempos püsida,“ võttis eestlane Asseni etapi sündmused kokku.

„Eks ikka oleks tahtnud paremat lõpukohta, kuid annan endale aru, et ma pole enne nii tihedas konkurentsis sõitnud ning 18 ringi on päris pikk sõit. Rõõmu teeb see, et Kennaniga (Sofuoglu) oli parima ringiaja vahe vaid 0,8 sekundit. Tulevikku vaatame igal juhul positiivselt, sest saime siit palju lisainfot, mida kahe nädala pärast Imolas juba heaks tulemuseks vormistada,“ lisas Soomer.