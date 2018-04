Hannes Soomer teenis Assenis hooaja esimesed MM-punktid

"Sõitu tegime veel hommikuse soojenduse põhjal muutuse, mis läks õiges suunas ja tegi sõitmise natuke lihtsamaks. Start oli hea aga tagasirgele minnes kaotasin natuke ja jäin tagumisse gruppi. Kui mööda sain oli juba raske järgmist gruppi üksi püüda. Hoog oli aga olemas ja kui oleks natuke parema esimese ringi teinud, oleks olnud võimalus teises grupis püsida, mis on kõige tähtsam. Suured tänud meeskonnale, tundub et saime jälle jalad alla ja natuke enesekindlust peale suhteliselt halba aasta algust tagasi. See ei ole tähtis mitte ainult mulle vaid kogu meeskonnale ja nüüd saab Imolasse minna hea tundega," kommenteeris Soomer.

Väga põneva võistluse lõppvaatuse suutis enda kasuks pöörata Jules Cluzel (Yamaha), kes edestas teisena lõpetanud Randy Krummenacher´it (Yamaha) kõigest 0,291 ja Raffaele De Rosa´t (MV Agusta) 0,314 sekundiga. Hooaja üldarvestuses Supersport klassi esikohta hoidev Lucas Mahias (Yamaha) lõpetas sõidu neljandana ja jäi kaasmaalasest maha kõigest 0,341 sekundiga. Kümnenda koha teeninud Soomer kaotas 18 ringilise võistluse lõpuks Cluzel´ile 26,328 sekundiga.

Hooaja neljast sõidetud etapist on nüüd Supersport klassis etapivõit ette näidata neljal erineval sõitjal. Punktitabelis on Mahias´est vaid punktiga maas Krummenacher ning kuue punktiga Asseni etapi kvalifikatsiooni võitja Sandro Cortese (Yamaha). Hannes Soomer hoiab kuue MM-punkiga üldarvestuse 18.kohta.

Supersport sarja MM-hooaeg jätkub kolme nädala pärast, kui 11.-13. maini sõidetakse Itaalias Imola ringrajal. Soomer lõpetas möödunud aastal Itaalia etapi 16. kohal.