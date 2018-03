Hannes Soomer stardib Tai võistlussõidule 24. kohalt

Laupäeva hommikul sõideti Tais mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport kvalifikatsioon.

4,5 km pikkusel Chang International Circuit ringrajal näitas ajasõidus kõige kiiremat minekut Lucas Mahias (Yamaha), kellele see oli hooaja teiseks esikohaks. Racedays meeskonnas sõitev eestlane Hannes Soomer näitas parimal ringil aega 1.39,683 ning jäi Mahiasest maha 2,9 sekundiga. Pühapäevast võistlussõitu alustab Hondal sõitev Soomer 24. stardipositsioonilt.

"Taaskord väga keeruline. Tänaseks tegime väga ekstreemseid muutusi mootorrattaga, millest mõned töötasid ja mõned mitte. Ka kvalifikatsiooni oleme pidanud kasutama pigem testina ja erinevaid asju proovima selle asemel, et võoimalikult kiire ring saada. Me teame, kus kaotame ja homme peame rahulikult tööd edasi tegema. Praegusest stardikohast on raske kuhugi kukkuda, ilmselt tuleb seademuudatusi proovida ka võidusõidul," kommenteeris Soomer.