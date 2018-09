Hannes Soomer stardib Portugali etapile kümnendana

Racedays meeskonna sõitja Hannes Soomer on näidanud kogu nädalavahetuse jooksul head tempot ning sõitis juba reedel vabatreeningutel välja kaheksanda aja. See tähendas, et eestlane ei pidanud Superpole 1 kvalifikatsioonis osalema ning pääses kohe 10 parema hulka.

Täna sõidetud Superpole 2 kvalifikatsioonis näitas Soomer 10. aega ning stardib seega pühapäevasele võistlussõidule kümnendast ruudust. Kvalifikatsioon võitnud Lucas Mahiasest jäi Soomer oma parimal ringil maha 1,830 sekundiga. Eestlase parima ringi keskmiseks kiiruseks mõõdeti 155,34 km/h.

„Nädalavahetus on läinud siiamaani meie jaoks täiesti uutmoodi. Reedestes trennides esikümnes olemine ja seetõttu otse Superpole kahte pääsemine andis kõvasti vabadust juurde nii rehvide kui ka seadistuste proovimiseks. Kvalifikatsiooni saimegi proovida üsna ekstreemset muudatust, kuna kõige halvemal juhul oleksime olnud kaheteistkümnendad. Läks seekord vales suunas, aga hea, et saime proovitud ja homse suhtes olen ma suhteliselt rahulik. Meil on hea kiirus ja homme näeb, mis siit teha saab,“ sõnas Soomer kokkuvõtvalt.

Supersport klassi võistlussõit algab pühapäeval Algarve ringrajal Eesti aja järgi kell 15.45.