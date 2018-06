Hannes Soomer stardib esmakordselt legendaarsel Brno ringrajal

Sel nädalavahetusel sõidetakse Tšehhis mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport MM-hooaja seitsmes etapp. Brno ringrajal on stardis ka Hannes Soomer.

Kaks nädalat tagasi sõidetud Suurbritannia MM-etapil lisas Soomer enda kontosse hooaja teised MM-punktid ning hoiab maailmameistrivõistluste arvestuses 20. kohta.

Hoolimata sellest, et Racedays meeskonna sõitjale on Brnos võistelda esimene kord, loodab Soomer jätkata heas tempos ja koguda punktilisa. "Brno on minu jaoks jälle üks uutest radadest. Olen seal teinud ühe testi, ehk tean kuhu rada läheb, aga seadetega peame üsna nullist alustama. Õnneks on mingi osa rajast sarnane näiteks Lausitzringiga, mille datat loodetavasti saame kasutada. Tuleb rahulikult oma tööd teha ja siis saab kodule kõige lähemal MM-etapil hea tulemuse teha," sõnas Soomer.

4,403 km pikkune ja 14 kurviga Brno ringrada valmis 1930. aastal ning kandis algelt nime Masaryk. Sellel legendaarsel ringrajal sõidetakse tänavu nii MotoGP, kui ka Superbike`ide MM-sarja etapp.

Supersport sarja vabatreeningutega tehakse algust reedel ning laupäeval heideldakse stardikohtade nimel. Supersport klassi võistlussõit algab Eesti aja järgi pühapäeval 12:30.