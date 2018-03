Hannes Soomer sai Tai MM-etapil 17. koha

Eesti aja järgi pühapäeva hommikul sõideti Tais, Chang International Circuit ringrajal mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport hooaja teine etapp. Eestlane Hannes Soomer alustas võistlust 24. stardiruudust ja lõpetas võistluse 17. kohal.

Võistluse eel kehvade seadete üle kurtnud 20-aastane eestlane heitles 17-ringilise võistluse jooksul enamasti kohtade 18-20 eest. Viimasele ringile läks Soomer 19. kohalt, kuid tänu Kawasaki sõitja Hikari Okubo sõiduveale ning Yamahal sõitnud Mike Di Megliost möödumisele finišeeris Racedays meeskonna värvides sõitev eestlane lõpuks 17. kohal.

„Sellise nädalavahetuse lõpetuseks oli see 17. koht pigem positiivne tulemus,“ sõnas Soomer. „Pühapäeva hommikul leidsime suuna ja hakkasime aru saama, mis osa mootorrattast tööd vajab ja mis suunas liikuda. Kindlasti 17. koht ei ole see miks me siin oleme, aga selle praeguse infoga on nüüd Euroopasse tagasi tulles hea alustada ja sealt edasi liikuda. Suur aitäh meeskonnale väga hea töö eest kogu nädalavahetuse jooksul ning kõikidele sponsoritele ja toetajatele, kes selle võimalikuks teevad.“

Ülimalt pingeliseks kujunenud esikohaheitlusest väljus lõpuks võitjana Randy Krummenacher (Yamaha). Hooaja teist etappi viiendast stardiruudust alustanud šveitslane edestas finišijoonel 2017. aasta meistrit Lucas Mahiast (Yamaha) vaid 0,048 sekundiga. Kolmas oli Mahiase meeskonnakaaslane Federico Caricasulo (Yamaha), kes jäi võitjast maha 1,2 sekundiga. Soomer jäi 17. ringi kokkuvõttes Krummenacherist maha 39,6 sekundiga.

Peale kahte etappi jagavad Supersport klassi esikohta Krummenacher ja Mahias, kellel mõlemal koos 45 punkti. Soomer tänavusel hooajal veel MM-punkte teeninud pole.

Supersport sarja MM-hooaeg jätkub kolme nädala pärast, kui 13.-15.aprillini kihutatakse Hispaanias, Aragoni ringrajal. Mullu teenis eestlane seal üheksanda koha.