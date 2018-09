Hannes Soomer sai Portugali MM-etapil karjääri parima tulemuse

Soomer andis küll avaringil ühe koha ära, kuid tõstis siis tempot ning heitles järgnevad ringid kohtade 7-9 eest ning võistluse poolel maal oligi eestlane tõusnud seitsmendaks. Järelejäänud ringide jooksul pidas Racedays meeskonna eestlasest sõitja tõsist heitlust MM-liidri Sandro Cortesega (Yamaha), kellest jäi sõidu lõpuks maha veidi üle 2 sekundi.

Viimasel ringil pidi tühja rehvi tõttu esikohalt katkestama kvalifikatsioonivõitja Lucas Mahias (Yamaha). See tähendas, et dramaatilise, kuid samas väga põneva sõidu lõpetas Hannes Soomer karjääri parimat MM-etapi kohta tähistava kuuenda kohaga, mille eest teenis 10 MM-punkti.

Portugali etapi võidu võttis Federico Caricasulo (Yamaha), kellest värske Eesti Superbike klassi meister jäi 16 ringilise võistluse lõpuks maha 22,6 sekundiga.

"Väga hea nädalavahetus. Alates reedest oli kiirus hea ja sai väga rahulikult tööd teha. Kindlasi näitab see et suvel testides tehtud muudatused nii meeskonnas kui ka mootorrattaga on läinud õiges suunas. Suured tänud kogu meeskonnale hea töö eest ja kahe nädala pärast prantsusmaal jätkame samast kohast. Suur aitäh ka sponsoritele, toetajatele ja kõikidele pöidlahoidjatele," sõnas Soomer.

Hondal sõitev Hannes Soomer hoiab nüüd peale üheksat MM-etappi 22 punktiga, 16.kohta. Supersport klassi hooaja kümnes etapp sõidetakse 28.-30.septembrini Prantsusmaal, legendaarsel Magny-Cours ringrajal.