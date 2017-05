Hannes Soomer sai MM-etapil Inglismaal 13. koha

Täna peetud motoringraja MM-etapil Donington Park’is Inglismaal sai Hannes Soomer World Supersport arvestuses 13. koha.

Sama klassi siseselt peetaval Euroopa Karikasarjas kuulus eestlasele esikoht. Võistlusele startis Hannes 15. positsioonilt, kuid kaasvõistleja mootorist tekkinud õlilekke tõttu peatati võistlus. Kordusstardist sai Soomer edukalt minema ning võttis sõiduga kaks kohta, lõpetades võistluse 13. kohal ning teenides 3 MM-punkti.

Peale tänast võistluspäeva on meie noor motorsportlane üldarvestuses 21. kohal ning Euroopa Karikasarjas jätkab ta klassi liidrina.

"Sõit oli väga hea. Eilsest tegime jälle üsna suure ja ekstreemse muudatuse sõitu, mis oli parem, aga võttis aega, et harjuda. Kokku võttes oli väga hea ja tugev nädalavahetus. Tegime jälle mõned suured sammud edasi ja õppisime palju juurde. Sellised nädalavahetused on kõik õppimise protsessi osa ja iga trenni ja võidusõiduga saame rohkem aru kuidas mind ja mootorratast koos paremini tööle panna. Suured tänud meeskonnale ja Ten Katele ja kõikidele kellel oma osa sellest on. Ma usun, et enam ei lähe kaua kuni saame pidevalt top 10 olla," kommenteeris Soomer.

Järgmine MM etapp toimub 18. juunil Itaalias Misano ringrajal.