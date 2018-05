Hannes Soomer saavutas MM-etapil 14. koha

Täna sõideti mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassis MM-sarja kuues etapp Inglismaal Doningtonis, kus osales ka Hannes Soomer.

Vabatreeningutel näitas Soomer märjas head kiirust, olles esimeses treeningus 7. kohal. Kvalifikatsiooniks, mis sõideti kuivas, tegi ta suuri edusamme ja parandas korduvalt aega, saavutades 16. stardiruudu, kaotusega 0,7 sekundit 10. kohale.

Võistlussõidus parandas eestlane positsiooni kahe koha võrra ja pidas võitlust Kyle Smithiga 13. koha peale, millest finišijoonel jäi lahutama kõigest 0,3 sekundit.

"Väga hea nädalavahetus oli kokkuvõttes. Vihmaga leidsime mootorrattale väga hea seade ja kuivaga saime ka oma olukorrast natuke paremini aru. Meeskond töötas kogu nädalavahetuse väga rahulikult ja hästi ja kui nii iga nädalavahetus töötada, on sammud edasi palju suuremad ja stabiilsemad. Järgmisena tuleb Brno, mis on minu jaoks uus rada, aga ma loodan, et seal saame samas joones jätkata. Suured tänud meeskonnale väga hea töö eest ja sponsoritele ja toetajatele, kes selle kõik võimalikuks teevad," võttis Soomer nädalavahetuse kokku.

Järgmine etapp leiab aset 8.-10. juunil Tšehhis Brno ringrajal.