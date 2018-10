Hannes Soomer saavutas hooaja viimasel MM etapil üheksanda koha

Laupäevane võistlus lükkus 1,5 tundi edasi seoses ringrada tabanud liivatormiga, millele järgnes erakordselt tugev vihmasadu. Võistlus peeti väga keerulistes oludes, kuna maha sadanud vett ei suudetud kõike ära koristada, mis tõttu pidid sõitjad läbima rada ületavaid voolava vee lõikusid. World Superspordile järgnema pidanud Superbike klassi sõiduks kuulutati olud liialt ohtlikuks ning sõit jäeti ära.

Võistlussõidus sõitis Hannes stabiilselt 10 koha piirimail. Viimasel ringil kukkus aga kolmandal kohal sõitnud Jules Cluzel, seega ületas Soomer finišijoone 9. kohal. Maailmameistrivõistluste üldarvestuses saavutas Soomer 16. koha 36 punktiga.

“Meil oli tõeliselt hea nädalavahetus uuel rajal. Superpole 1’ks leidsime hea seade ning suutsime pääseda edasi Superpole 2’te. Ma arvan, et meil oli Kataris terve hooaja parim sõit, kuna terve sõidu aja olin ma esigrupi lähedal ja püsisin seal. Ma tahan tänada meeskonda suurepärase töö eest! Me tegime hooaja teises pooles suure hüppe edasi ning ma tahaks tänada kõiki, kes selles osalesid. On väga hea tunne lõpetada hooaeg sellise tundega ja ma ei jõua ära oodata, mis uus hooaeg meile toob!” oli Soomer optimistlik.