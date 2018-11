Hannes Soomer jätkab uuel hooajal Racedays Honda meeskonnas

Soomer teeb MM-il kaasa täishooaja, mis koosneb üheksast etapist Euroopas ning etappidest Austraalias, Kataris, Argentiinas ning Tais.

2018. aasta hooajal saavutas Soomer MM-i üldarvestuses 16. koha, saavutades Portugalis kõrgeimaks võistlustulemuseks 7. koha.

“Mul on väga hea meel jätkata Racedays Honda meeskonnas. Üheskoos on meil tugev potentsiaal headeks tulemusteks ning kui me jätkame sealt, kus Kataris pooleli jäi, siis olen kindel, et need tulemused on kiired tulema. Mina ja meeskond oleme väga motiveeritud ja teeme juba tööd uue hooaja tarbeks!” on Soomer kindlameelne.

“Meil on suur rõõm jätkata koostööd Hannesega ka 2019. aastal. Ma usun, et teda ootab ees suurepärane karjäär. Me oleme kõik ootusärevad veebruaris toimuvaks Austraalia etapiks!” sõnas Racedays Honda meeskonna juht Gerry Bryce.