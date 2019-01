Hannes Soomer hakkab kasutama 4SR võistluskombinesooni

4SR on Tšehhi ettevõte, mis toodab funktsionaalset ja ohutut motovarustust. Toodete väljatöötamisel tehakse koostööd mitmete maailmatasemel võidusõitjatega ning Hannes Soomer on tänavusest hooajast üks neist.

„Mul on väga hea meel tulevast hooajast sõita 4SR kombe ja kinnastega,“ ütles Soomer. „4SR puhul on tegu maailmas täieliku tipptegijaga, kes on samas veel piisavalt väike, et olla paindlik oma võidusõitjate ja klientide soove ja vajadusi arvestades. Kombe ise on ilmselt kõige mugavam, mis mul olnud on, ja ma juba ootan, et saaks seda mootorratta seljas proovida!“

„Meil on väga hea meel, et Hannes 4SR-i kombinesooniga sõitma hakkab,“ ütles Eestis Tšehhi tootja varustust müüva Vihur Motospordi juht Marko Rohtlaan.

Vihur Motosport kasutab 4SR-i võidusõiduvarustust ka oma meeskonnas ning on toodetega väga rahul. „4SR-i kombe oli minu karjääris esimene, mida ma ei pidanud sisse sõitma, vaid see istus kohe nagu valatult. Samuti on 4SR-iga väga rahul kõik meie tiimi sõitjad, ka need, kes rohkem kukuvad,“ rääkis Rohtlaan. Tema sõnul on 4SR-i juht ise endine võidusõitja ning teab, kuidas varustus peab töötama.

Turvalisus ja vastupidavus on 4SR-i puhul kaks olulist märksõna. Näiteks kasutatakse kriitilisemates kohtades tugevamat lehmanahka, suuremat paindlikkust vajavates piirkondades aga looma- või lambanahka. „Sama kombega võid kukkuda ka mitu korda,“ ütles Rohtlaan – mõistlikku hinnaklassi jäävate toodete puhul on see veel üks eelis.

4SR-i tooted vastavad kõige kõrgematele ohutusnõuetele ning üks eripärasid on, et nii tänavasõitjale kui MM-i võidusõitjale valmistatakse kombed samast materjalist ja sama tehnoloogiat kasutades.

Hannes Soomer osaleb ka 2019. hooajal Supersport klassi maailmameistrivõistlustel Racedays Honda meeskonnas. MM-i esimene etapp algab 23. veebruaril Austraalias.