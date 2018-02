Hannes Soomer alustab MM-hooaega Austraalias

Eeloleval nädalavahetusel antakse Austraalias hooaja avastart tänavusele mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport MM-hooajale. 23.-25.veebruarini Phillip Island ringrajal sõidetavale avaetapil on startimas ka Hannes Soomer.

Möödunud hooaja European Supersport esikohakarika võitnud eestlane teeb tänavu kaasa kogu MM-hooaja. 19.aastane eestlane jätkab WIL Sport Racedays meeskonnas.

„Rada on väga keeruline ja ma arvan, et üks kõige raskemaid kohti kus ilma infota alustada. Testis kindlasti sellist hoogu ja mootorratast ei leidnud millega rahul olla. Nüüd on veidi aega mõelda ja infot analüüsida, et reedel esimeseks trenniks valmis olla,“ võttis Austraalias esimesed ringid Phillip Island ringrajal kirja saanud Soomer eesootava kokku.