Hannes Soomer alustab Assenis pühapäevast võistlussõitu 15. kohalt

Laupäeva pärastlõunal sõideti Hollandis Asseni ringrajal mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport kvalifikatsioon. Teist järjestikust etappi suutis ajasõidus kõige kiiremat ringiaega näidata Yamaha sõitja Sandro Cortese. Racedays meeskonna värve esindav Hannes Soomer sai Superpole 1 kirja parimal ringil aja 1.39,432, mis andis eestlasele pühapäevaseks võistlussõiduks 15. stardikoha. Cortese parimast ajast jäi Soomer parimal ringil maha 1,6 sekundiga.

"Kindlasti samm edasi üle pika aja. Hommikuks tehtud muudatus oli vales suunas, aga see oli olukorra mõistmiseks hea. Homseks on suund käes ja hommikuses warm-up'is on veel võimalus proovida mootorratta seadistusega asju ja siis sõiduks otsustada. Isegi selle mootorrattaga praegu on tegelikult tunne hea ja kui puhtalt sõita, on võimalik hea tulemus teha," kommenteeris Soomer.

4,542 km pikkune ja 18 kurviga Asseni ringrada on aga eestlasele varasemast tuttav. Sellel rajal on ta oma karjääri jooksul teeninud oma esimese poodiumikoha, esimese võidu ja ka esimese kvalifikatsioonivõidu. Mullu alustas eestlane Assenis kümnendast ruudust ning lõpetas võistluse 13. kohal, teenides selle eest kolm MM-punkti.

Supersport klassi võistlussõit saab Asseni ringrajal Eesti aja järgi alguse pühapäeval kell 12.30.