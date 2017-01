Eile uue masina kätte saanud Georg Gross teeb esimese stardi üle kolme aasta veebruari alguses Lätis Sarma rallil.

Gross istus eile Saaremaal esimest korda Ford Fiesta RS WRC autosse, mis varem kuulus Ott Tänakule. Masin osteti mullu M-Spordilt välja ning selle eest, et auto Eestisse jõuaks, oli suur roll just Tänakul.

"Olime selle kallal pikka aega tööd teinud, et see nii läheks. Oti osa selles, et auto saaks Eestisse tulla, oli suur. Nõudlus nende järele oli küllaltki kõrge, enamus neist oli juba 2016. aasta keskel uue omaniku leidnud," rääkis Gross.

Kui palju auto eest välja käidi, seda Gross ei avalda, kuid väikseid vihjeid taolise masina maksumuse kohta on varem meedias tehtud. Kui Mikko Hirvoneni Ford Fiesta WRC Sardiinia rallil maani maha põles, avaldas M-Spordi tiimiboss Malcolm Wilson, et kadu oli 400 000 naela ehk 455 000 eurot. Prantsuse piloot David Salanon müüs mullu suvel M-Spordi tehtud sama mudelit internetis 340 000 euroga.

Kuna auto seadistamine OT Racingu meeste poolt võttis aega, ei jõudnud Gross sellega Eesti meistrivõisluste avaetapil möödunud nädalal veel startida. Teisel etapil ehk mai lõpus toimuval Harju rallil kavatseb Gross kohal olla. Kontrollvõistluse teeb ta juba 11. veebruaril Lätis Sarma rallil. Esimene testisõit plaanitakse teha jaanuari lõpus.

"Paus on pikk olnud ja kindlasti on alguses keeruline. Kõige suurem hirm on legendi vastuvõtmise pool. Pole harjunud kaardilugejat kuulama. See saab kindlasti suureks proovikiviks. Suur pluss on see, et kõrval istub sama mees, kes varemgi," sõnas Gross, kes sai endale ka Tänaku vana kaardilugeja Raigo Mõlderi, kellega ta ise aastatel 2009-2013 sõitis.

Kuigi auto peaks olema konkurentsitult kõige kiirem, siis kohe sel hooajal Gross Eesti meistritiitlist ei unista. "Loomulikult tahaks kohe sealtsamast jätkata, kus kolm aastat tagasi pooleli jäime, aga arvan, et kahjuks pole see kohe alguses võimalik. Kui üle oma võimete hakata pingutama, võin kiirelt kraavis lõpetada," ütles ta.